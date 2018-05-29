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AMIGOS

Após falsa morte, David Brazil retoma amizade com Amin Khader

'A vida é curta', comentou Khader ao publicar vídeo comemorando o retorno

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:58
David Brazil e Amin Khader anunciaram que retomaram a amizade após sete anos de briga Crédito: Instagram/Amim Khader
Após quase sete anos brigados, Amin Khader e David Brazil anunciaram que retomaram a amizade.
"Voltamos à velha amizade de sempre", comemorou Amin em um vídeo publicado em seu Instagram ao lado de David.
"Velha mesmo, velha mesmo", respondeu o amigo, em tom de brincadeira, para tréplica de Khader: "Não me chame de velha não. E você, é nova?"
"Detalhe: Amizade. Como sempre foi, nada mais que amizade", salientou David, antes que o amigo encerra-se: "Claro! Bicha com bicha dá lagartixa, e eu gosto de homem."
Na legenda da publicação, Amin ainda escreveu: "Amigos para sempre A vida é curta, a gente não leva nada."
BRIGA
A polêmica entre os dois começou em junho de 2011, quando David publicou tuítes anunciando a morte do amigo em sua rede social. "É com enorme dor no coração que, infelizmente, confirmo que meu amigo de fé, irmão camarada, Amin Khader, nos deixou esta madrugada."
A falsa morte chegou a ser confirmada até mesmo pela Record TV, emissora na qual trabalhava. Durante o Hoje Em Dia, por exemplo, os apresentadores Edu Guedes e Chris Flores se emocionaram com a notícia.
Posteriormente, o próprio David se deparou com o amigo caminhando em público, ficando revoltado: "Escroto esse Amin, eu chorando indo pra casa e olha quem vejo correndo na praia".
"Fim da história, pra mim. O Amin Khader morreu pra mim. Querer ser notícia com uma palhaçada dessa e usando um amigo é demais, né?", sacramentou. Assim como ele, diversas personalidades encararam o fato como uma 'brincadeira' de mau gosto e criticaram Amin.

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