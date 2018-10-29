Após expor conversa com Gio Ewbank, irmão de Gagliasso diz que errou

Thiago Gagliasso expôs uma conversa que teve com sua cunhada, Giovanna Ewbank, de uma briga motivada por política. Ele diz, em entrevista ao "Fofocalizando", que não se arrepende e dá até uma alfinetada na atriz: "Não foi uma atitude certa minha em ter exposto, mas eu não me arrependo. As pessoas falam 'mesada' e fica um termo muito feio, como se minha mãe tivesse deitada em Fernando de Noronha com o dinheiro do meu irmão. E não é verdade. Minha mãe tem problemas como qualquer outra pessoa e não é bancada por nenhuma família. Ela é ajudada sim, mas usar o termo mesada eu acho um pouco pesado, principalmente porque eu moro com ela e estou ali no cotidiano dela. Então eu sei o quanto ela trabalha".