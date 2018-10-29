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Briga na família

Após expor conversa com Gio Ewbank, irmão de Gagliasso diz que errou

Mas Thiago Gagliasso também revela que não se arrepende
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:52

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:52

Giovanna Ewbank entre Bruno Gagliasso (à esquerda) e Thiago Gagliasso (à direita) Crédito: Reprodução/Divulgação
Thiago Gagliasso expôs uma conversa que teve com sua cunhada, Giovanna Ewbank, de uma briga motivada por política. Ele diz, em entrevista ao "Fofocalizando", que não se arrepende e dá até uma alfinetada na atriz: "Não foi uma atitude certa minha em ter exposto, mas eu não me arrependo. As pessoas falam 'mesada' e fica um termo muito feio, como se minha mãe tivesse deitada em Fernando de Noronha com o dinheiro do meu irmão. E não é verdade. Minha mãe tem problemas como qualquer outra pessoa e não é bancada por nenhuma família. Ela é ajudada sim, mas usar o termo mesada eu acho um pouco pesado, principalmente porque eu moro com ela e estou ali no cotidiano dela. Então eu sei o quanto ela trabalha". 
Thiago ainda rebateu a resposta do irmão, Bruno Gagliasso, que após o episódio alegou: "Cabe a cada um saber fazer bom uso da rede social ou não. Eu escolho usar a favor do amor. O amor é minha filha, família. O amor é para cada um. Se você me perguntasse há três dias, minha resposta poderia ser outra". 
O irmão, de novo, soltou o verbo: "Se o conceito de família pra ele pode mudar em três dias, pra mim não muda não. Então daqui três dias ele pode ter outra família também, né? Não tem muito o que falar sobre isso". 

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