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Após esforço, Theo Becker é confirmado em novela 'Jesus', da Record

Theo estava afastado da dramaturgia na TV há 10 anos

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 20:18
Theo Becker Crédito: Wagner Carvalho/Instagram
Depois de tornar pública sua insistência para tentar viver Jesus Cristo na próxima novela da Record TV, o ator Theo Becker parece ter sido recompensado. Ele estará na trama - porém, não no papel que desejava.
Theo viverá o personagem Herodes Arquelau, filho de Herodes, em Jesus, novela da emissora que está prevista para estrear no segundo semestre de 2018. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Record TV.
Antes de estrear no folhetim, o ator estará presente em outra produção bíblica da emissora: a série Lia, na qual interpretará o personagem Labão.
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Nos últimos meses, o ator expôs publicamente seu desejo em retornar às novelas da emissora, com a intenção de interpretar o próprio Jesus Cristo. Em suas redes sociais, exibiu sua "jornada" para tal: fotos mostrando sua perda de peso, comentários sobre "sinais" e outras "coincidências numéricas" que indicavam que deveria ser escolhido para o papel, entre outras coisas.
"Qual ator brasileiro da minha geração foi mais apedrejado que eu? Qual foi mais massacrado e permaneceu de pé? Qual teve essa proteção divina que eu tenho mesmo quando me jogaram na sarjeta! Fui crucificado e resisti de pé! Deus me abençoou para isso que pudesse acontecer", comentou, à época.
Theo estava afastado da dramaturgia na TV. Seu último papel foi em Os Mutantes, da Record TV, em 2008. Desde então, participou apenas de reality shows, como A Fazenda e o Dancing Brasil.

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