Após Ding Dong, bailarina capixaba entra para o "Domingão do Faustão"

A bailarina Thainara Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @thainaragn

Thainara Gonçalves, de 25 anos, começou a fazer participações no Domingão do Faustão em 2018 no Ding Dong, quadro musical do programa dominical da Globo. “Entrava, fazia uma, duas ou três músicas, no máximo, e depois pronto”, lembra ela, que é de Guarapari. Depois de fazer outros trabalhos na emissora e se destacar em outros projetos artísticos pelo Brasil, foi chamada para fazer parte do Balé do Faustão no mesmo ano em que o programa vai acabar.

"Para mim, o fato de saber que o programa vai acabar esse ano, não interfere. Minha concepção é de que eu vou lá para fazer o meu melhor todas as vezes. Por mais que eu saiba que vai acabar, para mim, todo domingo será como se fosse o último domingo, porque vou dar meu melhor", conta ela, que estreou no balé oficial da atração da plim-plim no penúltimo domingo (16).

"O Faustão é muito generoso. Ele é uma pessoa admirável de verdade. Todo mundo gosta muito dele, das costureiras aos diretores " Thainara Gonçalves - Bailarina

A bailarina Thainara Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @thainaragn

Agora, a dinâmica de estar semanalmente no programa deixa o dia a dia ainda mais corrido: “É uma outra pegada do que estava acostumada. A gente pega a abertura do programa, coreografia de patamar, que a gente fala, que são as voltas e retornos dos comerciais, coreografia do patrocinador, videocassetadas... São várias coreografias. Mas tenho me esforçado bastante para estar sempre segura no palco”.

Para ela, já morar em São Paulo facilitou a logística. No entanto, desde o início da pandemia, em março de 2020, ela havia voltado a morar no Espírito Santo ao lado da família. “Os trabalhos caíram muito em São Paulo, então preferi voltar. E aí comecei a me jogar mais no meio digital e usar minhas redes profissionalmente. Comecei a dar aula em Guarapari nesse meio tempo e agora estou de volta em São Paulo direto, por causa do programa. Na quinta, a gente faz o teste da Covid e ensaia. Na sexta é a gravação, então não teria como morar em outro estado”, justifica.

Só que não é de hoje que Thainara, que é formada em balé clássico graças à oportunidade de conseguiu por meio de um projeto social, dá as caras ao lado de grandes personalidades da mídia. Foi dançando e coreografando para outros famosos, inclusive, que ela, aos poucos, conquistou a credibilidade que tem hoje.

“A primeira participação nesse sentido foi com MC Kekel. Depois teve Dubdogz, Lexa, Dennis DJ, Péricles, Pocah, Kevinho... Também já fui bailarina do Wesley Safadão no cruzeiro que ele fez, e participei do DVD de 20 anos de Zezé Di Camargo e Luciano, o Especial Amigos. Sempre gostei de dançar, de me apresentar. Sempre tive essa alma artística. Quando eu era criança, eu subia no sofá e falava: ‘Pai, me apresenta porque eu vou cantar’. E aí ele falava: ‘Com vocês, Thainarinha”, lembra.

Mas a trajetória de sucesso pode enganar. “Falando tudo, assim, agora, parece que foi fácil. Mas, olha... Vou te falar que não é fácil. Você chegar nessas pessoas e falar: ‘Ei, eu sou bailarina, pode me colocar no seu clipe, no seu cruzeiro?’ (Risos). Até você conseguir o contato certo, chegar nesse pessoal... É um trabalho”, contrapõe.

Antes de conseguir trabalhar na área artística, em São Paulo, Thainara relembra que chegou até a fazer cursos de bartender para se sustentar na capital paulista. “Eu precisava trabalhar, pagar o aluguel. Para todo mundo é difícil, mas as pessoas, às vezes, não pensam que é assim. E eu não conhecia ninguém em São Paulo, foi tudo muito novo para mim”, corrobora.