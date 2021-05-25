Oprah Winfrey revela que foi estuprada por primo: "Fui criada pobre"

Uma das mulheres mais influentes e poderosas do mundo, a apresentadora Oprah Winfrey decidiu abrir o jogo sobre um trauma do passado envolvendo abusos sexuais em um episódio da série The Me You Can't See, disponível na Apple TV+.
“Aos 9, 10, 11 e 12 anos fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Eu não tinha ideia do que era sexo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu mantive esse segredo... é apenas algo que aceitei, que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens", explicou.
No episódio, Oprah disse que na época em que foi molestada foram seus professores que a salvaram. “Por muitos anos da minha vida, esse foi o único lugar em que realmente me senti amada. É por isso que durante tantos anos quis ser professora, para poder dar a outras crianças o que meus professores me deram", justificou.
Em entrevista breve ao Today, Oprah voltou a tocar no assunto do estupro: "Por ter sido criada do jeito que fui, porque fui abusada sexualmente, estuprada, que tenho a simpatia pelas pessoas que passaram por isso. É porque fui criada pobre, e sem água corrente, e ter ido para o fundo do poço, e ter ficado fraca, que tenho alguma compaixão por quem passou por isso. E assim passei a ter uma compreensão mais ampla e um profundo apreço por cada pequena e grande coisa que tenho agora".