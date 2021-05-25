Oprah Winfrey revela que foi estuprada por primo: "Fui criada pobre"

A apresentadora Oprah Winfrey se emocionou ao relembrar de estupro por primo na infância Crédito: Apple TV+/Reprodução

Uma das mulheres mais influentes e poderosas do mundo, a apresentadora Oprah Winfrey decidiu abrir o jogo sobre um trauma do passado envolvendo abusos sexuais em um episódio da série The Me You Can't See, disponível na Apple TV+.

“Aos 9, 10, 11 e 12 anos fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Eu não tinha ideia do que era sexo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu mantive esse segredo... é apenas algo que aceitei, que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens", explicou.

No episódio, Oprah disse que na época em que foi molestada foram seus professores que a salvaram. “Por muitos anos da minha vida, esse foi o único lugar em que realmente me senti amada. É por isso que durante tantos anos quis ser professora, para poder dar a outras crianças o que meus professores me deram", justificou.