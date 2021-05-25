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Sasha estreia como diretora de videoclipe de nova música do marido

O casal se casou no sábado (22), em Angra dos Reis (RJ), em uma cerimônia restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 08:31

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 08:31

Sasha e João Figueiredo
Sasha e João Figueiredo Crédito: Instagram/JoãoFigueiredo
Sasha Meneghel, 22,, fez sua estreia como diretora do videoclipe da música "Nasce Sol", do marido, o cantor gospel João Figueiredo, 20, com quem se casou no último fim de semana. Ele publicou nesta segunda-feira (24) uma foto no Instagram ao lado da mulher anunciando a nova profissão da filha de Xuxa.
"Não é dúvida para ninguém o quanto admiro e sou apaixonado por essa mulher que além de minha esposa, é a diretora do meu próximo clipe! Eu tive a honra de ser dirigido pelo amor da minha vida, em seu primeiro trabalho como diretora. Agora não tem mais suspense, mas não acabou por aí", diz o cantor.
O casal se casou no sábado (22), em Angra dos Reis (RJ), em uma cerimônia restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos.
No perfil do Instagram de Sasha, a filha de Xuxa se declarou ao marido. "Me and you forever", escreveu. João também se declarou para sua esposa. "felizes para sempre", disse o cantor na rede social.
Nos stories, o casal agradeceu o carinho dos fãs e aproveitou para esclarecer que a cerimônia foi bem intimista. No Instagram do casal também é possível ver os bastidores da festa, como o buffet e o cenário onde a cerimônia foi realizada.
No dia 14 de maio, Sasha já havia anunciado o casamento com João. No momento, os dois oficializaram a união em um cartório em São Paulo.

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Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.

DECORAÇÃO

O irmão de Xuxa Blad Meneghel postou fotos onde é possível ver a decoração da festa. A cerimônia foi feita na beira do mar, e contou com forte presença de elementos da natureza.
João gravou um vídeo mostrando as comidas servidas na festa, e comemorando a alimentação ser vegana. Sasha é vegana como sua mãe, pelo menos, desde 2017.
Ao anoitecer, Luciano Szafir dançou com a filha em um gramado próximo a uma fogueira. Junno Andrade, que namora Xuxa, fez uma apresentação com violão para os presentes.

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