Sasha estreia como diretora de videoclipe de nova música do marido

Sasha e João Figueiredo Crédito: Instagram/JoãoFigueiredo

Sasha Meneghel, 22,, fez sua estreia como diretora do videoclipe da música "Nasce Sol", do marido, o cantor gospel João Figueiredo, 20, com quem se casou no último fim de semana. Ele publicou nesta segunda-feira (24) uma foto no Instagram ao lado da mulher anunciando a nova profissão da filha de Xuxa.

"Não é dúvida para ninguém o quanto admiro e sou apaixonado por essa mulher que além de minha esposa, é a diretora do meu próximo clipe! Eu tive a honra de ser dirigido pelo amor da minha vida, em seu primeiro trabalho como diretora. Agora não tem mais suspense, mas não acabou por aí", diz o cantor.

O casal se casou no sábado (22), em Angra dos Reis (RJ), em uma cerimônia restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos.

No perfil do Instagram de Sasha, a filha de Xuxa se declarou ao marido. "Me and you forever", escreveu. João também se declarou para sua esposa. "felizes para sempre", disse o cantor na rede social.

Nos stories, o casal agradeceu o carinho dos fãs e aproveitou para esclarecer que a cerimônia foi bem intimista. No Instagram do casal também é possível ver os bastidores da festa, como o buffet e o cenário onde a cerimônia foi realizada.

No dia 14 de maio, Sasha já havia anunciado o casamento com João. No momento, os dois oficializaram a união em um cartório em São Paulo.

Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.

DECORAÇÃO

O irmão de Xuxa Blad Meneghel postou fotos onde é possível ver a decoração da festa. A cerimônia foi feita na beira do mar, e contou com forte presença de elementos da natureza.

João gravou um vídeo mostrando as comidas servidas na festa, e comemorando a alimentação ser vegana. Sasha é vegana como sua mãe, pelo menos, desde 2017.