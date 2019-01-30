Home
>
Famosos
>
Após deixar a Band, Amaury Jr. vira sócio de canal nos EUA

Após deixar a Band, Amaury Jr. vira sócio de canal nos EUA

O apresentador é sócio de 50% do canal CBTV (Canal Brazil), que fornece conteúdo e informações para brasileiros em português e tem sede em Orlando, nos Estados Unidos