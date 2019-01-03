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Alegou salário baixo

Após decisão, ex de Simony baixa pensão de R$ 6 mil para R$ 300

Segundo informações do colunista Leo Dias, o ex-jogador Diego Souza alegou estar recebendo R$ 1 mil de salário, mas ostenta vida confortável em mansão nas redes sociais; cantora quer recorrer da decisão na Justiça

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 11:08

Publicado em 

03 jan 2019 às 11:08
A cantora Simony Crédito: Reprodução/Instagram @simonycantora
Simony está preocupada e revoltada com o valor da pensão que passou a receber para a filha Pyetra, de 5 anos, fruto do relacionamento que teve com o ex-jogador Diego Souza, que atualmente é técnico de futebol do Taboão da Serra, em São Paulo.
A cantora, segundo informações do colunista Leo Dias, recebe apenas R$ 300 por mês para criar a menina, após decisão da Justiça. O atleta entrou com um processo na Justiça para revisão de pensão.
Ao colunista Leo Dias, Simony detalhou que inicialmente recebia R$ 6 mil de pensão e que Diego Souza já havia pedido revisão e ganhado, baixando o valor para R$ 1,2 mil. O novo valor, de R$ 300, foi aprovado pela Justiça após o ex-jogador alegar que atualmente está ganhando R$ 1 mil e que, por isso, precisaria reduzir a quantia paga à filha. 
OSTENTAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
De acordo com Leo Dias, no entanto, o valor do suposto salário de Diego não condiz com o que a família do atleta ostenta nas redes sociais. Eles moram em uma mansão na Granja Viana e estão sempre mostrando festas que realizam na casa. 
Segundo Leo Dias, Simony pretende recorrer da decisão na Justiça. 

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