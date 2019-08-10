Após cirurgia, vocalista do Sorriso Maroto, tranquiliza fãs

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto Crédito: Guilherme Ferrari

O cantor Bruno Cardoso, 38, usou as redes sociais neste sábado (10) para comunicar aos fãs que a cirurgia pela qual passou na sexta (9) foi bem-sucedida.

O vocalista do Sorriso Maroto foi diagnosticado com um derrame na pleura (água na pleura) e precisou adiar toda a agenda de agosto e início de setembro do grupo.

Caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal, localizada nos pulmões, o derrame requer cirurgia simples.

Apesar da simplicidade do procedimento, os fãs do músico estavam preocupados, até que Cardoso decidiu acalmá-los com uma celebração nas redes sociais.

"Já passaram algumas horas que terminei com sucesso o procedimento, mas não tive como vir aqui escrever para vocês", disse.

"Obrigado a todos pelas mensagens nas redes, 'zap' ou quaisquer formas de recado. A todas as orações, religiões e crenças. Podem ter certeza que tudo isso fez uma grande corrente de energia positiva.

E o melhor é dizer a vocês: fez efeito."