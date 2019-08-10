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Bruno Cardoso

Após cirurgia, vocalista do Sorriso Maroto, tranquiliza fãs

Bruno Cardoso foi diagnosticado com um derrame na pleura

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 12:07
Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto Crédito: Guilherme Ferrari
O cantor Bruno Cardoso, 38, usou as redes sociais neste sábado (10) para comunicar aos fãs que a cirurgia pela qual passou na sexta (9) foi bem-sucedida.
O vocalista do Sorriso Maroto foi diagnosticado com um derrame na pleura (água na pleura) e precisou adiar toda a agenda de agosto e início de setembro do grupo.
Caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal, localizada nos pulmões, o derrame requer cirurgia simples.
Apesar da simplicidade do procedimento, os fãs do músico estavam preocupados, até que Cardoso decidiu acalmá-los com uma celebração nas redes sociais.
"Já passaram algumas horas que terminei com sucesso o procedimento, mas não tive como vir aqui escrever para vocês", disse.
"Obrigado a todos pelas mensagens nas redes, 'zap' ou quaisquer formas de recado. A todas as orações, religiões e crenças. Podem ter certeza que tudo isso fez uma grande corrente de energia positiva.
E o melhor é dizer a vocês: fez efeito."
"Não vejo a hora de logo estar com vocês. Fazer música, levar alegria e amor, agora sem nenhuma dor me incomodando", finalizou.

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