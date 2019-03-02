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Está de cinco semanas

Após anunciar gravidez, Tatá Werneck se declara para Rafa Vitti

A assessoria da apresentadora confirmou a gravidez na noite desta sexta-feira (1º)

Publicado em 

02 mar 2019 às 17:22

Publicado em 02 de Março de 2019 às 17:22

Crédito: Instagram/@tatawerneck
Um dia após anunciar gravidez, a atriz e apresentadora Tatá Werneck, 35, usou suas redes sociais, neste sábado (2), para se declarar ao noivo, o ator Rafael Vitti, 23. "Que sorte a minha ter você como parte da minha vida", escreveu ela eu sua conta no Instagram. 
"Meu amor, parceiro demais... incansável... não tem quem conheça e não adore", afirmou ela, que também aproveitou para fazer suas já conhecidas brincadeiras: "Parabéns também pelas super narinas", disse ao se referir a foto publicada junto à declaração. 
A assessoria da apresentadora confirmou a gravidez na noite desta sexta-feira (1º). Não foram informados detalhes da gestação, mas, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, está na quinta semana e requer alguns cuidados, pois Tatá teria um pequeno descolamento da placenta. 
A apresentadora disse à coluna que a gravidez é um sonho e que "foi uma surpresa total", já que ela estava se preparando para fazer uma cirurgia de endometriose nos próximos dias. Ela também afirmou que acredita "por pura intuição" que o bebê é um menino. 
Devido ao deslocamento da placenta, Tatá terá de ficar em repouso por pelo menos mais dois meses. Caso parecido ocorreu com Sabrina Sato, 38, que também descobriu por acaso que iria virar mãe e teve um descolamento de placenta durante a gravidez de Zoe, que nasceu em 29 de novembro do ano passado.
Tatá e Vitti começaram a namorar em janeiro de 2017. Dias antes de celebrarem um ano juntos, em janeiro de 2018, ela revelou que estavam noivos. "Estava separando os cachorros que estavam brigando, e até perdi a aliança. Fui pedida em casamento antes de ontem", brincou.

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