Após agressão, Chris Brown chama Rihanna de "rainha" e pede músicas

Chris Brown elogia Rihanna no Instagram da cantora. Crédito: Reprodução/Instagram

Rihanna, 31, compartilhou uma imagem no Instagram na última quarta-feira (1º) que chamou a atenção de seu ex-namorado, Chris Brown, 30. O cantor, que já a agrediu em 2009 e chegou a cumprir pena, fez um comentário alguns dias após a publicação da foto, enaltecendo a ex.

"Prestes a quebrar a internet. Continue ascendendo, rainha", escreveu Brown. Depois, ele se uniu aos fãs e pediu por mais canções dela: "Por favor, música em breve".

Muitos internautas questionaram os comentários do ex-namorado de Rihanna, pedindo para que ele se mantivesse longe dela. "Não consigo imaginar um homem quase matando uma mulher de tanto bater nela e ela perdoar ele", disse uma seguidora.