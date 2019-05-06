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Amor

Após agressão, Chris Brown chama Rihanna de "rainha" e pede músicas

Cantor elogiou a beleza e o talento da diva pop no Instagram da moça: "Prestes a quebrar a internet"

Publicado em 

06 mai 2019 às 15:14

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 15:14

Chris Brown elogia Rihanna no Instagram da cantora. Crédito: Reprodução/Instagram
Rihanna, 31, compartilhou uma imagem no Instagram na última quarta-feira (1º) que chamou a atenção de seu ex-namorado, Chris Brown, 30. O cantor, que já a agrediu em 2009 e chegou a cumprir pena, fez um comentário alguns dias após a publicação da foto, enaltecendo a ex.
"Prestes a quebrar a internet. Continue ascendendo, rainha", escreveu Brown. Depois, ele se uniu aos fãs e pediu por mais canções dela: "Por favor, música em breve".
Muitos internautas questionaram os comentários do ex-namorado de Rihanna, pedindo para que ele se mantivesse longe dela. "Não consigo imaginar um homem quase matando uma mulher de tanto bater nela e ela perdoar ele", disse uma seguidora.
Outros enxergaram o ato de Brown como um sinal de que os dois superaram essa fase. "Crescido e maduro", comentou um seguidor, em resposta a Brown.

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