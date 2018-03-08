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Durante filmagem

Após acidente, atriz leva 70 pontos no rosto e processa produtores

Ela caiu em cima de cacos de vidro e levou 70 pontos no rosto

Publicado em 08 de Março de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 18:12
Taylor Hickson processa produtores após acidente durante filmagens Crédito: Reprodução
A atriz Taylor Hickson sofreu um sério acidente durante as filmagens do filme de terror Ghostland, em dezembro de 2016. Apesar de o caso ter sido abafado na ocasião, a história voltou a tomar proporções agora, já que a artista decidiu mover um processo contra os produtores.
Segundo os advogados da atriz, durante a filmagem, o diretor Pascal Laugier pediu à jovem para bater cada vez mais forte em uma porta de vidro com os punhos. Ela começou a colocar mais força nas batidas, perguntou se era seguro e a equipe disse que sim. Acontece que esse vidro quebrou e ela caiu em cima dos cacos. Resultado: cortes graves na parte esquerda do rosto. À época, ela recebeu cerca de 70 pontos.
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Com isso, a atriz alega que perdeu diversas oportunidades de trabalho devido ao tempo de recuperação do acidente, além de ter ficado com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. Segundo o site Adoro Cinema, até o momento, os responsáveis pela Incident Productions não se pronunciaram sobre as alegações. A atriz não participou da pré-estreia do filme na França.
Taylor Hickson processa produtores após acidente durante filmagens Crédito: Reprodução

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