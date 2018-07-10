Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSO

Aos seis anos, North West estrela sua primeira campanha de moda

Filha de Kim Kardashian aparece com a mãe e a avó no vídeo do aniversário de 10 anos da bolsa Peekaboo, da Fendi

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:54
Kim Kardashian e sua filha North West na campanha da Fendi Crédito: Instagram.com/fisforfendi
Desde suas primeiras aparições públicas, há seis anos, já sabíamos que a pequena North West tinha talento para mídia e era uma fashionista em ascensão. Agora, a primogênita de Kim Kardashian e do rapper Kanye West fez seu début no mundo da moda e estrela a campanha comemorativa de 10 anos da bolsa Peekaboo, da Fendi.
O vídeo faz parte do projeto #MeAndMyPeekaboo, que envolve mulheres icônicas de várias partes do mundo, e é o primeiro dos cinco que serão lançados. Nele, a menina aparece em um jardim com sua mãe e a avó Kris Jenner. Em um segundo shot, Kim está em sua casa, usando um look todo Fendi quando North aparece carregando a versão mini da bolsa, uma fofura. Tudo isso sobre a trilha sonora de Love Lockdown, música de Kanye West.
A Peekaboo foi desfilada pela primeira vez em setembro de 2008 e se tornou a mais famosa bolsa da grife italiana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados