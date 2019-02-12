Aos 69 anos, Richard Gere é pai pela segunda vez

Richard Gere e Alejandra Silva Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Richard Gere, 69, se tornou pai pela segunda vez. Segundo a revista espanhola Hola!, a empresária Alejandra Silva, 36, mulher do artista, deu à luz o filho do casal em Nova York há alguns dias, mas ainda não se sabe o sexo da criança.

Gere, que foi casado com a ex-modelo Cindy Crawford, nos anos 1990, já tem um filho, de 18 anos, fruto de seu segundo casamento, com a Carey Lowell. Alejandra também já tem um garotinho de seis anos, de seu primeiro casamento.

Em agosto de 2018, o jornal espanhol ABC divulgou a gravidez da empresária, confirmada por ela apenas em setembro. Richard Gere e Alejandra Silva se casaram em abril de 2018 em uma cerimônia budista em uma propriedade do ator em Nova York. O casal está junto desde 2014, quando se conheceu na Itália.