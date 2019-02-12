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Aos 69 anos, Richard Gere é pai pela segunda vez

Ator já tem filho de 18 anos do primeiro casamento

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:30

Richard Gere e Alejandra Silva Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Richard Gere, 69, se tornou pai pela segunda vez. Segundo a revista espanhola Hola!, a empresária Alejandra Silva, 36, mulher do artista, deu à luz o filho do casal em Nova York há alguns dias, mas ainda não se sabe o sexo da criança.
Gere, que foi casado com a ex-modelo Cindy Crawford, nos anos 1990, já tem um filho, de 18 anos, fruto de seu segundo casamento, com a Carey Lowell. Alejandra também já tem um garotinho de seis anos, de seu primeiro casamento. 
Em agosto de 2018, o jornal espanhol ABC divulgou a gravidez da empresária, confirmada por ela apenas em setembro. Richard Gere e Alejandra Silva se casaram em abril de 2018 em uma cerimônia budista em uma propriedade do ator em Nova York. O casal está junto desde 2014, quando se conheceu na Itália.
"Não tem um dia em que ele não fale o quanto sou importante. Ele é sensível, afetuoso, atencioso, divertido, generoso... Eu tinha que conhecê-lo", diz Alejandra em entrevista à Hola!

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