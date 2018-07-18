Aos 21 anos, filho de Herson Capri chama atenção pela beleza na web

Lucas Capri já surge como candidato a novo galã. Filho do ator Herson Capri, o jovem acaba de completar 21 anos e já dá os primeiros passos na profissão. Ele estará no filme "Minha Vida em Marte", contracenando com Paulo Gustavo e a tia Mônica Martelli, irmã de Susana Garcia, mãe de Lucas.
Mas enquanto o filme não estreia, Lucas Capri já faz sucesso na internet, chamando atenção pela beleza e arrancando suspiros. Segundo o jornal Extra, do colega de cena, Paulo Gustavo, ele arrancou elogios na data de seu aniversário. "Torço muito pelo seu sucesso! Você é gato, bom ator e gente fina! Vida longa ao seu talento!".