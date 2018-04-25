Aos 20 anos, MC Davi gasta R$ 3,3 milhões em mansão e carro

O funk ostentação de São Paulo traz um novo rico: MC Davi. Aos 20 anos de idade, ele realizou o sonho da casa própria, ou melhor, mansão própria, avaliada em R$ 3 milhões. Mas, se não bastasse, o jovem ainda adquiriu um veículo de R$ 300 mil - uma BMW G6.

De acordo com o Extra, o funkeiro é nascido e criado na comunidade de Jardim Brasil, em São Paulo, Davi começou a fazer shows aos 17 anos. Entre os seus sucessos estão o funk "Irmã gostosa", que teve a participação de MC Livinho. "Só em dar um conforto para a minha família, já estou realizado", festejou ele.