Aniversariante Bruno Mars ganha 'show particular' de Ed Sheeran

O cantor Bruno Mars aproveitou seu aniversário de 33 anos de idade, comemorado nesta segunda-feira, 8, para publicar um vídeo bem-humorado em seu Instagram no qual desfruta de um "show particular" de Ed Sheeran. "Você sabe que chegou lá quando você pode contratar Ed Sheeran para te cantar 'Parabéns para Você'", brincou Mars ao comentar a publicação.
No vídeo, Bruno Mars aparece comendo bolo enquanto Sheeran canta: "Parabéns pra você, parabéns pra você... Parabéns para o querido Bruno que se apresentou três vezes no Super Bowl... Parabéns pra você!".
Em seguida, Bruno pede: "De novo!".