Anitta tenta reatar com ex-marido

Anitta e Thiago Magalhães se separaram após a cantora ir a uma boate da Vila da Penha, na zona Norte do Rio de Janeiro, com amigos de infância. O relacionamento, que tinha pouco mais de um ano, no entanto, pode ser retomado. Amigos do ex-casal (por enquanto) contam que os dois estão se reaproximando aos poucos.

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De acordo com o jornal Extra, no último sábado (15) quando Thiago deu uma festa de aniversário para a irmã, Duda Varela, na casa que chegou a dividir com Anitta, a cantora tinha proposto de terem uma conversa. Que só não rolou por conta da comemoração que contou com a presença de Adriano Imperador e das delegadas Adriana Belém e Monique Vidal.

O que pouca gente sabe é que Anitta e Thiago já estavam cada um na sua mais de um mês antes da decisão. Anitta passou 17 dias no México. Antes de ir, disse a Thiago que queria um tempo. E assim foi feito.

Segundo o Extra, com Anitta no México, Thiago permaneceu na casa dos dois no Condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio, e não se falaram no período. A casa, inclusive, fica na mesma rua em que Anitta morava com a mãe antes do casamento relâmpago.

Foi para lá que ela voltou há duas semanas. Nesse tempo afastados, Thiago se aproximou ainda mais de Adriano. O empresário promove toda quinta-feira uma pelada entre amigos e o jogador passou a frequentar o evento e as resenhas que acontecem após as partidas.

Amigas dela contam que Anita não gostou muito dessa amizade, por Adriano ser solteiro e ter fama de pegador. Em contrapartida, Thiago também não curtia os amigos antigos de Anitta.