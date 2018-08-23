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Em tratamento

Anitta se recupera de hérnia de disco para voltar aos palcos neste mês

Cantora disse que voltará curada aos palcos no final do mês e afirmou que gosta da rotina regrada que está vivendo ultimamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 12:36

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 12:36

. Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta informou nesta quarta-feira, 22, que está melhorando da hérnia de disco e já está conseguindo se locomover com mais facilidade. "Eu andei meio capenga em alguns shows por causa disso. Eu andava e doía. Agora estou bem mais tranquila e vou voltar com tudo", disse ela em um story do seu perfil do Instagram.
A cantora informou que voltará curada aos palcos em 31 de agosto. Ultimamente, ela tem se apresentado com movimentos restritos e acompanhada de uma fisioterapeuta. "Será que um dia eu volto a usar salto no show? Logo mais estarei dançando funk novamente", brincou.
Apesar da condição de saúde, ela afirmou que está gostando de ter um cotidiano regrado e sem a correria que os shows lhe traz. "Desde a época da Vale [empresa onde estagiou em administração] que eu não sabia o que era acordar todo dia e ir ao mesmo lugar e ter um horário. Eu programava tudo", recordou.
> Entenda por que Anitta vai parar de requebrar
Anitta é uma das julgadoras do The Voice mexicano e recentemente anunciou que vai lançar, em outubro deste ano, um seriado infantil chamado Clube da Anittinha.

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