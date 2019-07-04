Home
>
Famosos
>
Anitta quebra o silêncio sobre Luana Piovani: "Não perco tempo"

Anitta quebra o silêncio sobre Luana Piovani: "Não perco tempo"

Afirmação foi feita por Anitta durante o MTV Miaw 2019

Agência Folha Press

Publicado em 4 de julho de 2019 às 11:12

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

De namoro recém-assumido com Pedro Scooby, 30, ex-marido de Luana Piovani, 42, a cantora Anitta, 26, diz estar tranquila com relação a comentários, comparações e sentimento de rivalidade entre os fãs das duas artistas.

Recomendado para você

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

Saída precoce da apresentadora gerou repercussão nas redes sociais

Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão

"Não perco meu tempo com isso, não, sinceramente", disse a cantora no prêmio MTV MIAW que acontece nesta quarta-feira (3), em SP.

Luana chegou a declarar que "namoradas ainda virão muitas" para falar sobre o que achava do relacionamento de Scooby, 12 anos mais novo do que ela.

Campeã de indicações no prêmio MTV MIAW, Anitta disse também não estar focada na vitória. "Cada  evento que a gente participa, tanto aqui quanto no exterior, ajuda a me manter como referência, nem ligo muito no que eu vou ganhar ou deixar de ganhar, fico feliz de estar fazendo parte", disse.

O evento  MTV MIAW, acontece no Credicard Hall, em São Paulo, com transmissão na MTV Brasil a partir das 22h. Sabrina Sato e Hugo Gloss transmitem a festa. Além de substituir o comediante Whindersson Nunes, os dois também concorrem em algumas categorias: Gloss disputa em Stories de Ouro e Top das Lives , e Sato em Ícone MIAW. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

luana piovani pedro scooby

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais