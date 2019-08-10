Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário

Anitta parabeniza Pedro Scooby e lista elogios: 'Bom de cama'

O casal foi visto junto pela primeira vez em maio, durante férias da cantora em Bali

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 15:47
Anitta parabeniza Pedro Scooby em seu aniversário e lista elogios: 'Bom de cama' Crédito: Instagram
Anitta, 26, não mede elogios para Pedro Scooby, que completa 31 anos neste sábado (10). A cantora parabenizou o amado ao listar suas qualidades em publicação do Instagram. O casal foi visto junto pela primeira vez em maio, durante férias da cantora em Bali.
Na rede social, a voz de "Fuego" declarou que o surfista é "a pessoa mais positiva do mundo", um "bon vivan" e até mesmo "bom de cama". Ela ainda elogiou as habilidades paternas do namorado, que tem três filhos do relacionamento anterior com Luana Piovani: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3. A ex de Scooby já revelou anteriormente que precisou se preparar para o encontro entre Anitta e os pequenos.
A homenagem da cantora foi celebrada por famosos como Sabrina Sato, Paulo Gustavo e Monique Alfradique. Já Gretchen foi além e cutucou Piovani: "Parabéns, amigaaaa. Seja feliz. E nem se incomode com certas pessoas mortas de raiva pq perderam o Pedro. Te amo, seja feliz. Você e ele merecem", comentou.
Piovani tem trocado farpas com Anitta desde o início do relacionamento do casal. Recentemente, a atriz riu em publicação que criticava os figurinos da cantora para seus shows. Anitta está em turnê pela Europa desde sua apresentação no Tomorrowland da Bélgica.
Piovani e Scooby terminaram o casamento em março. Segundo a atriz, o motivo foi a constante ausência do marido, que havia virado "um turista".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados