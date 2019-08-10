Anitta parabeniza Pedro Scooby e lista elogios: 'Bom de cama'

Anitta parabeniza Pedro Scooby em seu aniversário e lista elogios: 'Bom de cama' Crédito: Instagram

Anitta , 26, não mede elogios para Pedro Scooby , que completa 31 anos neste sábado (10). A cantora parabenizou o amado ao listar suas qualidades em publicação do Instagram. O casal foi visto junto pela primeira vez em maio, durante férias da cantora em Bali.

Na rede social, a voz de "Fuego" declarou que o surfista é "a pessoa mais positiva do mundo", um "bon vivan" e até mesmo "bom de cama". Ela ainda elogiou as habilidades paternas do namorado, que tem três filhos do relacionamento anterior com Luana Piovani: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3. A ex de Scooby já revelou anteriormente que precisou se preparar para o encontro entre Anitta e os pequenos.

A homenagem da cantora foi celebrada por famosos como Sabrina Sato, Paulo Gustavo e Monique Alfradique. Já Gretchen foi além e cutucou Piovani: "Parabéns, amigaaaa. Seja feliz. E nem se incomode com certas pessoas mortas de raiva pq perderam o Pedro. Te amo, seja feliz. Você e ele merecem", comentou.

Piovani tem trocado farpas com Anitta desde o início do relacionamento do casal. Recentemente, a atriz riu em publicação que criticava os figurinos da cantora para seus shows. Anitta está em turnê pela Europa desde sua apresentação no Tomorrowland da Bélgica.