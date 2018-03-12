Anitta ganha prêmio de destaque em redes sociais nos Estados Unidos

Anitta Crédito: Instagram / Anitta

Anitta ganhou o prêmio de destaque em redes sociais no iHeart Radio Music Awards, que foi realizado neste domingo, 11, nos Estados Unidos. Com os vencedores escolhidos por voto popular, a cantora brasileira superou outras nove personalidades e cantores que também concorriam pela estatueta na categoria que elege quem mais se destacou nas redes sociais no último ano.

"Olá, galera, aqui é a Anitta. Estou tão feliz de saber que acabei de ganhar o prêmio de Estrela das Redes Sociais no iHeart Radio Awards. É uma honra! Muito obrigada para todos os fãs que votaram e desculpem por eu não poder estar aí, já que estou fazendo um show no Brasil. Mas vejo vocês em breve. Beijos e obrigada", disse a cantora em vídeo agradecendo o prêmio. Ela não pôde comparecer porque estava fazendo show em Sorocaba, no interior de São Paulo.