Home
>
Famosos
>
Anitta foge de Pedro Scooby para evitar climão em boate, diz colunista

Anitta foge de Pedro Scooby para evitar climão em boate, diz colunista

A cantora correu para a cozinha de uma boate no Rio para não ter que dar de cara com o ex, segundo informações do colunista Leo Dias