Anitta e Pedro Scooby terminam o namoro, diz colunista

Pedro Scooby e Anitta: dias de relax em Bali, na Indonésia Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Durou dois meses o namoro de Anitta Pedro Scooby . Segundo Leo Dias, do UOL, os dois não estão mais juntos e o afastamento foi amigável.

De acordo com a publicação, o fim também não teve relação alguma com Luana Piovani, a ex-mulher de Pedro. Ele teria sido motivado pela determinação da cantora com a carreira.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora disse que vai analisar melhor a situação.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em conversa divulgada nesta sexta-feira (30).