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FIM DO ROMANCE

Anitta e Pedro Scooby terminam o namoro, diz colunista

Fim do relacionamento foi amigável, diz Leo Dias

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 08:10
Pedro Scooby e Anitta: dias de relax em Bali, na Indonésia Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Durou dois meses o namoro de Anitta e Pedro Scooby. Segundo Leo Dias, do UOL, os dois não estão mais juntos e o afastamento foi amigável.
De acordo com a publicação, o fim também não teve relação alguma com Luana Piovani, a ex-mulher de Pedro. Ele teria sido motivado pela determinação da cantora com a carreira.
> Anitta diz quepaquerou Kevinho e sentiu volume: "Terremoto grandão"
Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora disse que vai analisar melhor a situação. 
"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em conversa divulgada nesta sexta-feira (30).
Enquanto isso, o surfista disse a Leo Dias que deu o seu melhor. "Tentei ser o melhor cara do mundo pra ela", disse.

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