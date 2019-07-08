Anitta diz que Pedro Scooby vê agenda da cantora para namorar

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:36
- Atualizado há 6 anos
Anitta tem uma agenda superapertada e, ao que parece, nem os namorados têm preferência nela. É que a cantora disse que seus compromissos ficam gravados, também, no celular no namorado, Pedro Scooby, para que os dois conciliem o tempo que passarão juntos.
"Ele sabe melhor do que eu sobre a minha agenda. Ele tem a minha agenda no telefone. Eu prefiro olhar dia por dia (as minhas atividades) porque é muita coisa. Se eu não fizer isso, fico doida. Eu só olho meus compromissos um dia antes. Ele tem mais cabeça para isso do que eu", disse.
O surfista está em Portugal, segundo informações da revista Quem, com os filhos Dom, Bem e Liz, que tem com a ex-esposa, Luana Piovani.
