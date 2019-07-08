Home
Anitta diz que Pedro Scooby vê agenda da cantora para namorar

Os dois conciliam os horários de acordo com a agenda da cantora

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:36

 - Atualizado há 6 anos

Pedro Scooby e a namorada, Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta tem uma agenda superapertada e, ao que parece, nem os namorados têm preferência nela. É que a cantora disse que seus compromissos ficam gravados, também, no celular no namorado, Pedro Scooby, para que os dois conciliem o tempo que passarão juntos. 

> Anitta usa decotão e look curtinho na Copa América

"Ele sabe melhor do que eu sobre a minha agenda. Ele tem a minha agenda no telefone. Eu prefiro olhar dia por dia (as minhas atividades) porque é muita coisa. Se eu não fizer isso, fico doida. Eu só olho meus compromissos um dia antes. Ele tem mais cabeça para isso do que eu", disse.

> Anitta quebra o silêncio sobre Luana Piovani: "Não perco tempo"

O surfista está em Portugal, segundo informações da revista Quem, com os filhos Dom, Bem e Liz, que tem com a ex-esposa, Luana Piovani.  

