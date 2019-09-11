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Que irmão, hein!

Anitta descobre que irmão espalhou fake news sobre doença

Em seu Instagram, a artista falou que assim que o irmão voltar de férias, vai cobrá-lo sobre essa informação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 05:43

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 05:43

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Depois de Anitta, 26, dizer que as pessoas "estão ficando loucas" na internet por, entre outras coisas, falarem sobre o problema de saúde que ela enfrenta sendo que nem a própria equipe dela sabe o que ela tem, a cantora descobriu que, na verdade, foi o seu irmão, Renan, o responsável por divulgar de forma errada que ela tinha sido diagnosticada com estafa.
> Anitta volta à web após doença e diz que as pessoas estão loucas
Em seu Instagram, a artista falou que assim que o irmão voltar de férias, vai cobrá-lo sobre essa informação. "Cheguei aqui no Multishow tomando um esporro. Descobri que quem mandou essa nota sobre a minha doença foi o próprio Multishow. A mando de quem? Do meu irmão. Assim que ele voltar de férias, vou pedir para ele explicar para gente um pouquinho os laudos médicos, de onde surgiram as decisões", afirmou em vídeos publicados no Stories do seu Instagram.
Na semana passada, o canal Multishow não exibiu episódio novo do programa Anitta Entrou no Grupo, que estava previsto e afirmou que Anitta estava com estafa. Em comunicado, o canal afirmou que ela estava fazendo repouso por recomendação médica.
Nesta terça-feira (10), após mais de uma semana em silêncio, ela voltou às redes sociais e falou sobre o assunto, mas sem ainda saber que tinha sido o irmão que passou a informação. "Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos. Fui na DM (mensagem direta), abri uma conversa e uma menina postando: 'entenda a síndrome que fez Anitta parar de trabalhar'. Eu fiquei no chão. Nem minha equipe sabe o que eu tenho, não quero gente se metendo", disse.
Mais tarde, quando chegou para fazer o programa do Multishow, foi informada sobre a confusão provocada por Renan. "Quando ele voltar de férias, vai estar cheio de emoção. Inclusive acho que meu irmão resolveu tirar férias, porque depois de uma semana e pouco substituindo todos os meus papéis ele precisava de férias mesmo", afirmou.

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