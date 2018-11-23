Anitta desabafa na Globo e revela que está tomando antidepressivo

Anitta durante o programa "Bem Estar", na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Pela primeira vez Anitta decidiu se manifestar sobre a sua depressão. A revelação inicial havia sido feita em seu documentário na Netflix, mas agora ela falou do tema abertamente em entrevista ao "Bem Estar", programa da Globo, na manhã desta sexta-feira (23).

Segundo o portal TV Foco, a Poderosa declarou: "Tive bem no início, com 18 anos, e sempre achava que tinha um motivo. Porque falavam mal Até que veio o Vai Malandra, que deu muito certo e eu não estava feliz, aí acendeu a minha luzinha. Era difícil sair de casa, levantar da cama, não conseguia atender os fãs no camarim".

Em seguida, Anitta continuou narrando o episódio: "Consegui tomar um remédio (antidepressivo) que não dá nenhum efeito e tá funcionando para mim, lamenta. Agora, Anitta conta que está se policiando mais: Estou numa pegada super pesada de trabalho, amo trabalhar, mas nesta semana, decidi: vou cancelar porque preciso de um tempo para mim".