Home
>
Famosos
>
Anitta compartilha "clipe" de "Faz Gostoso" de humoristas

Anitta compartilha "clipe" de "Faz Gostoso" de humoristas

"Vazou clipe de Faz Gostoso com Madonna, Anitta e Participações especiais!", brincou Majella

Agência Estado

Publicado em 4 de julho de 2019 às 11:34

 - Atualizado há 6 anos

Enquanto ainda não lança um clipe para Faz Gostoso, música que fez em parceria com Madonna, a cantora Anitta compartilhou em seu Instagram nesta quarta-feira, 3, um vídeo em que os humoristas Marcus Majella e Luis Lobianco aparecem dançando a canção vestidos como as cantoras.

Recomendado para você

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

Saída precoce da apresentadora gerou repercussão nas redes sociais

Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão

"Vazou clipe de Faz Gostoso com Madonna, Anitta e Participações especiais!", brincou Majella em seu perfil. "Nós desconhecemos limites", respondeu Lobianco. Além da dupla, os atores Emiliano D'ávila e Cacau Protasio também aparecem no vídeo.

O resultado parece ter divertido Anitta, que compartilhou o vídeo em um story em seu Instagram algumas horas após sua publicação.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais