Anel de noivado de Hailey Baldwin custou R$ 1,9 milhão

10/07/2018 - Justin Bieber fez post no Instagram anunciando seu noivado com a modelo Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber

Na noite de segunda, 9, o cantor Justin Bieber quebrou o coração de milhares de fãs do mundo todo ao anunciar que estava noivo da modelo Hailey Baldwin - o que pegou a todos de surpresa, já que o relacionamento deles veio à público a pouco mais de um mês.

Mas o momento foi bem planejado por Justin, segundo Jack Solow, dono da Solow & Co., marca de joias responsável pelo anel de noivado. Ele contou ao portal TMZ que o agente do cantor, Scooter Braun, o levou até a loja e ajudou a criar a peça, que possui um diamante oval com cerca de 8 carats. A joia custou 500 mil dólares, aproximadamente R$ 1,9 milhão.