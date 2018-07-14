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Casamento

Anel de noivado de Hailey Baldwin custou R$ 1,9 milhão

Justin Bieber pediu a modelo em casamento nas Bahamas

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 02:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 02:18
10/07/2018 - Justin Bieber fez post no Instagram anunciando seu noivado com a modelo Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber
Na noite de segunda, 9, o cantor Justin Bieber quebrou o coração de milhares de fãs do mundo todo ao anunciar que estava noivo da modelo Hailey Baldwin - o que pegou a todos de surpresa, já que o relacionamento deles veio à público a pouco mais de um mês.
Mas o momento foi bem planejado por Justin, segundo Jack Solow, dono da Solow & Co., marca de joias responsável pelo anel de noivado. Ele contou ao portal TMZ que o agente do cantor, Scooter Braun, o levou até a loja e ajudou a criar a peça, que possui um diamante oval com cerca de 8 carats. A joia custou 500 mil dólares, aproximadamente R$ 1,9 milhão.
"Ele sabia muito bem que Hailey queria um anel, mas ele queria que tivesse um diamante muito especial", explica Solow. Uma das exigências de Bieber foi que o anel tivesse 18 carats de ouro amarelo. "Acho que é algo importante para ela."

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