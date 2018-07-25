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Andressa Suíta mostra 1ª foto de filho com Gusttavo Lima

Samuel, segundo filho do casal, nasceu na última terça-feira, 24, pesando três quilos e medindo 49 centímetros

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 16:45
Andressa Suíta mostra 1ª foto de filho com Gusttavo Lima Crédito: Instagram/Andressa Suíta
A modelo Andressa Suíta publicou em seu Instagram a primeira foto mostrando o rosto de Samuel, filho recém-nascido que teve com o cantor Gusttavo Lima.
"Nosso pequeno Samuel", escreveu ela, que também publicou um story acompanhando o pequeno por meio de um dispositivo com câmera enquanto brinca com Gabriel, filho mais velho do casal, de um ano.
De acordo com nota divulgada no site oficial do sertanejo, o bebê nasceu de parto normal, às 13h45, da última terça-feira, 24, na Maternidade Modelo, em Goiânia, pesando três quilos e medindo 49 centímetros.
Ainda segundo o comunicado, Gusttavo esteve presente ao lado de Andressa "desde os primeiros sinais de rompimento da bolsa", acompanhando todo o trabalho de parto.

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