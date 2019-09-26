Andressa Ferreira entrega sexo com Thammy Miranda: "Vontade diminui"

está no sexto mês de sua primeirae decidiu abrir o jogo sobre a vida íntima com. Eles esperam a chegada de um menino, que se chamará

Em seu canal do YouTube, adisse que o sexo muda quando a gravidez acontece na vida de um casal e que o parceiro tem que ser compreensível.

"A frequência diminui muito. Porque a gente está tendo vários sintomas diferentes. Um dia é refluxo, outro dia são gases, outro dia azia, enjoo, falta de ar. Geralmente, a gente está supercansada. São muitos fatores que acabam deixando o sexo de lado", disse ela, na gravação.

No entanto, a bonita fez questão de esclarecer que o casal não está na seca: "O parceiro tem de ser muito legal para compreender a mamãe gestante nesse momento, porque realmente não é prioridade. Mas quando vem à vontade, é muito gostoso, o orgasmo fica maravilhoso, só que a disposição não é a mesma. A vontade diminui".