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Andressa Ferreira entrega sexo com Thammy Miranda: "Vontade diminui"

Depois que ficou grávida, a nora de Gretchen admitiu que frequência de atividade sexual com o marido diminuiu muito
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 set 2019 às 06:22

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 06:22

Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Andressa Ferreira Miranda está no sexto mês de sua primeira gravidez e decidiu abrir o jogo sobre a vida íntima com o marido, Thammy Miranda. Eles esperam a chegada de um menino, que se chamará Bentho
Em seu canal do YouTube, a nora de Gretchen disse que o sexo muda quando a gravidez acontece na vida de um casal e que o parceiro tem que ser compreensível. 
"A frequência diminui muito. Porque a gente está tendo vários sintomas diferentes. Um dia é refluxo, outro dia são gases, outro dia azia, enjoo, falta de ar. Geralmente, a gente está supercansada. São muitos fatores que acabam deixando o sexo de lado", disse ela, na gravação. 
No entanto, a bonita fez questão de esclarecer que o casal não está na seca: "O parceiro tem de ser muito legal para compreender a mamãe gestante nesse momento, porque realmente não é prioridade. Mas quando vem à vontade, é muito gostoso, o orgasmo fica maravilhoso, só que a disposição não é a mesma. A vontade diminui". 

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