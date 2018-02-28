Ana Maria Braga pede que noiva escute Lucas do 'BBB 18'

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu o eliminado Lucas dona manhã desta quarta-feira (28) no "Mais Você", da TV Globo. Depois de uma conversa na qual o brother abriu o jogo para a loira, ela fez um apelo para que a noiva do rapaz, Ana Lúcia Vilela, o escute com o coração.

"Eu não sou ninguém para dar conselho para ninguém, viu, Ana Lúcia. Mas escuta ele com o coração, principalmente. A gente tem que fazer as coisas que o coração da gente manda", aconselhou.

E quando você dá a mão, a pessoa quer o braço: em seguida, Lucas pediu que a apresentadora falasse com a noiva que avaliasse a situação com o coração, e Ana Maria logo retrucou, em tom de brincadeira: "Eu não tenho que pedir nada não (risos)".