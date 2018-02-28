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"Com o coração"

Ana Maria Braga pede que noiva escute Lucas do 'BBB 18'

Lucas ainda terá uma conversa séria com a noiva, com quem tem um relacionamento de anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 14:41

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 14:41

Ana Maria Braga pede que noiva escute Lucas do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
A apresentadora Ana Maria Braga recebeu o eliminado Lucas do "Big Brother Brasil 18" na manhã desta quarta-feira (28) no "Mais Você", da TV Globo. Depois de uma conversa na qual o brother abriu o jogo para a loira, ela fez um apelo para que a noiva do rapaz, Ana Lúcia Vilela, o escute com o coração.
"Eu não sou ninguém para dar conselho para ninguém, viu, Ana Lúcia. Mas escuta ele com o coração, principalmente. A gente tem que fazer as coisas que o coração da gente manda", aconselhou. 
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E quando você dá a mão, a pessoa quer o braço: em seguida, Lucas pediu que a apresentadora falasse com a noiva que avaliasse a situação com o coração, e Ana Maria logo retrucou, em tom de brincadeira: "Eu não tenho que pedir nada não (risos)".

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