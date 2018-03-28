Ana Hickmann passa por batismo no Rio Jordão: 'experiência única'

Ana Hickmann foi batizada no Rio Jordão Crédito: Instagram / Ana Hickmann

Em viagem a Israel, onde está gravando material para o Hoje Em Dia, a apresentadora Ana Hickmann aproveitou para se batizar nas águas do Rio Jordão, local considerado sagrado.

"Um dos lugares mais especiais que já conheci na minha vida. Esse aqui é o Rio Jordão, a gente tá exatamente na linha de fronteira entre Israel e a Jordânia, o lugar onde Jesus [foi batizado]", contou nos stories de seu Instagram.