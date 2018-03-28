Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Ana Hickmann passa por batismo no Rio Jordão: 'experiência única'

'Reafirmei os meus votos com Deus, e a experiência foi única', disse a apresentadora no Instagram

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:56
Ana Hickmann foi batizada no Rio Jordão Crédito: Instagram / Ana Hickmann
Em viagem a Israel, onde está gravando material para o Hoje Em Dia, a apresentadora Ana Hickmann aproveitou para se batizar nas águas do Rio Jordão, local considerado sagrado.
"Um dos lugares mais especiais que já conheci na minha vida. Esse aqui é o Rio Jordão, a gente tá exatamente na linha de fronteira entre Israel e a Jordânia, o lugar onde Jesus [foi batizado]", contou nos stories de seu Instagram.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Em seguida, contou: "Acabei de passar por essa experiência, fui batizada nessas águas também. Reafirmei os meus votos com Deus, e a experiência foi única."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados