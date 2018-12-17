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No prejuízo

Ana Hickmann dá viagem para o Caribe e ganha pedra em amigo X

Quem nunca se deu mal no amigo X da firma? Gente como a gente, a apresentadora também ficou no prejuízo nas trocas de presentes de fim de ano

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 15:09
Crédito: Reprodução/Instagram @ahickmann
Ana Hickmann pode ter uma sala maior que a de todo mundo, um closet com peças mais caras que a casa de muita gente, mas a apresentadora sofre com problemas que todos também sofrem. A última foi durante o amigo X da TV Record. A loira deu uma viagem para Curaçao para a jornalista Carla Cecato, mas recebeu de volta uma pedra ornamental. 
Com o mimo, resta à apresentadora escolher um lugar bonito para expor a peça de decoração em sua mansão. 
Em outras edições, de acordo com o Notícias da TV, Ana já tinha se dado mal nessa troca de mimos da emissora. No ano passado, ela presenteou Luiz Bacci com uma bolsa de uma maison internacional, mas saiu da comemoração com uma camiseta personalizada. 
A confraternização da TV Record será exibida às 22h30 desta terça (18) e quinta (20). 

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