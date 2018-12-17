Ana Hickmann dá viagem para o Caribe e ganha pedra em amigo X

Crédito: Reprodução/Instagram @ahickmann

Ana Hickmann pode ter uma sala maior que a de todo mundo, um closet com peças mais caras que a casa de muita gente, mas a apresentadora sofre com problemas que todos também sofrem. A última foi durante o amigo X da TV Record. A loira deu uma viagem para Curaçao para a jornalista Carla Cecato, mas recebeu de volta uma pedra ornamental.

Com o mimo, resta à apresentadora escolher um lugar bonito para expor a peça de decoração em sua mansão.

Em outras edições, de acordo com o Notícias da TV, Ana já tinha se dado mal nessa troca de mimos da emissora. No ano passado, ela presenteou Luiz Bacci com uma bolsa de uma maison internacional, mas saiu da comemoração com uma camiseta personalizada.