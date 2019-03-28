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POLÊMICA

Ana Hickmann após foto com Bolsonaro: 'Não tenho partido, tenho o Brasil'

Apresentadora da Record TV e o marido se encontraram pela primeira vez com o presidente da República

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:36

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:36

06/11/2018 - A apresentadora Ana Hickmann renovou seu contrato por mais três anos com a Record TV Crédito: Instagram/Ana Hickmann
"Hoje eu tive a honra de conhecer o meu presidente", escreveu Ana Hickmann na legenda da foto em que aparece com o marido ao lado de Jair Bolsonaro. A publicação foi feita nesta quarta-feira, 27, no perfil dela no Instagram.
A imagem foi criticada por alguns seguidores de Ana Hickmann. A apresentadora reagiu: "Vendo todos os comentários e ainda não consigo entender as pessoas que acham que todo mundo tem que ter a mesma opinião. O nosso país sempre fala em democracia, mas sempre tem aqueles que se negam a aceitar (a democracia). Cada um tem o livre arbítrio para escolher o que achar melhor", disse.
Ana Hickmann e o marido, o empresário Alexandre Correa, nunca esconderam a predileção por Bolsonaro. Em dezembro, Correa compartilhou um post sobre a posse de Bolsonaro, em Brasília, e acrescentou: "Avisem a Gleisi (Hoffmann) e a Maria do Rosário que, se sobrevoarem Brasília de vassoura, serão abatidas", escreveu. Depois da polêmica, o marido de Ana Hickmann apagou o post.
Na publicação desta quarta-feira, Ana Hickmann disse que ninguém pode ser julgado por fazer escolhas diferentes. "Uns gostam de magros, outros de gordos, uns preferem loiras, outros, morenas, e por aí vai. E ninguém é menos importante por isso. Vamos aprender a respeitar, independentemente de apoiar partido A, B ou C. Eu não tenho partido, eu tenho o Brasil. Meu país, minha casa", concluiu a apresentadora.

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