Emoção

Ana Furtado emociona Ana Maria ao falar de câncer no 'Mais Você'

Ana Maria deixou uma mensagem de amiga, como ela mesma chamou, para Ana Furtado
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 14:35

Ana Maria Braga chorou ao receber Ana Furtado na edição desta segunda-feira, dia 1º, do "Mais Você". A apresentadora do "É de Casa" ainda faz tratamento, até dezembro, contra o câncer de mama.
Ana Furtado e Ana Maria Braga no "Mais Você" Crédito: TV Globo
"É um choro de felicidade estar aqui com você, um agradecimento meu por também estar aqui, receber você e entendendo o que significa isso na cabeça de uma pessoa. Porque a gente é igual a todo mundo", justificou Ana Maria, que também lutou contra um tumor cancerígeno.
Este mês é conhecido como "Outubro Rosa", de conscientização e luta contra o câncer de mama. No bate-papo entre as apresentadoras durante o café da manhã, o oncologista Fernando Maluf, que cuida da saúde de Ana Furtado, fez um alerta importante sobre o diagnóstico precoce e o medo que as pessoas sentem ao procurar um médico: "Quem procura, acha. Mas quem acha, cura", disse.
A apresentadora do "É de Casa" relatou que desconfiou de um caroço que apalpou no seio durante um autoexame no chuveiro. "Era do tamanho de um botão pequeno. Aquilo começou a me preocupar porque eu sabia que tinham cistos, mas nunca tinha sido tão palpável", explicou.
Ana Maria Braga mostrou uma foto em que Ana Furtado está com uma tiara de flores para falar sobre a queda de cabelo da apresentadora. A imagem está no perfil oficial de Ana no Instagram.

