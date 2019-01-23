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LUTO

Amigos e colegas lamentam a morte do ator Caio Junqueira

Caio sofreu grave acidente de carro e estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio

Publicado em 

23 jan 2019 às 16:10

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 16:10

O ator Caio Junqueira Crédito: Munir Chatack
Conhecido por papéis em novelas da Globo e no celebrado filme "Tropa de Elite", o ator Caio Junqueira, de 42 anos, morreu nesta quarta-feira, 23, em decorrência dos ferimentos sofridos em acidente de carro no Rio. Durante todo o dia, amigos e colegas de trabalho se manifestaram em redes sociais.
"Vá em paz querido Caio. Muito chateado de vc nos deixar tão cedo. Perdemos um grande artista", disse o ator Tuca Andrada em seu perfil no Instagram.
A atriz Bianca Rinaldi se manifestou na mesma rede social: "Inacreditável, muita dor no coração. Meus sentimentos à família. Grande amigo de sorriso sincero de criança, generosidade em pessoa, dentro e fora de cena. Foi uma honra e uma delícia ter vc como parceiro. Que vc esteja em paz", escreveu.
"Descanse em paz, Caio Junqueira! Meus sentimentos aos familiares! Que Deus seja conforto neste momento de dor", escreveu o escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco.
Caio Junqueira sofreu grave acidente na quarta-feira passada, dia 16 de janeiro, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O carro que ele dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto.
Veja outros posts de artistas lamentando a morte de Caio.

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