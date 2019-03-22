Alok produz vídeo de casamento de Carlinhos Maia com nova música

Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

Carlinhos Maia, 24, conhecido como o rei do Instagram, divulgou nesta quarta-feira (20) um vídeo romântico feito com o noivo, Lucas Guimarães. "É isso que queremos passar pra vocês: amor, companheirismo e, principalmente, amizade!", afirmou o empresário e influenciador digital.

O vídeo foi gravado em um hotel de São Paulo e conta com produção e nova música do DJ Alok, "All The Lies", além da direção do cinegrafista Sérgio Twadorski. "O amor é o caminho!", disse Alok, que afirmou estar preparando um show para a festa de casamento marcada para o dia 21 de maio.

O alagoano, que se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories (ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo - atrás apenas da socialite Kim Kardashian -, anunciou o noivado no início de fevereiro ao falar pela primeira vez sobre sua orientação sexualidade.

"Ainda fico um pouco tímido, porque eu nunca quis transformar, nesses três anos e meio na internet, meu relacionamento em um comércio. O amor que eu vivo é meu e isso não mudará. Vocês não vão ver aqui beijos, amassos e abraços. Vocês vão ver aqui o respeito, como sempre foi", afirmou Carlinhos na ocasião.

Após a declaração do influenciador, Lucas também usou suas redes sociais para dizer que foi pego de surpresa e se declarar ao noivo. "Eu não poderia nunca amar alguém como amo Carlinhos, não existiria pessoa melhor pra eu amar. Só tenho a agradecer por esses anos de amor, cumplicidade e carinho que sempre tivemos um pelo outro."