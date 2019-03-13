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SOLIDARIEDADE

Alok doa R$ 30 mil para jovem com deformação facial fazer neurocirurgia

Nathalia, de 17 anos, chorou com a ajuda do DJ e vai conhecê-lo em breve

Publicado em 13 de Março de 2019 às 16:10

Publicado em 

13 mar 2019 às 16:10
13/03/2019 - Nathalia arrecadou R$ 200 mil para pagar o seu tratamento com a ajuda do DJ Alok Crédito: Reprodução/Instagram
Alok doou cerca de R$ 30 mil para sua fã Nathalia Silva, no domingo, 11, para ajudá-la a pagar uma cirurgia no rosto. A jovem de 17 anos tem cranioestenose - condição que deforma a cabeça devido ao mau fechamento do crânio.
Ela estava com uma campanha online e conseguiu arrecadar a maior parte do valor, mas ainda faltava uma quantia considerável. Assim, quando o DJ soube da história, resolveu completar o preço do procedimento e demonstrou interesse em conhecer Nathália.
"Choro agora de felicidade. Não estou conseguindo responder todos, mas quero expressar minha eterna gratidão pelas pessoas que doaram, compartilharam a minha história, me incentivaram e lutaram comigo", escreveu ela no Instagram.
"Te amo, Alok. Hear Me Now [música do artista] faz parte da minha história", afirmou emocionada.
Essa não é a primeira vez que Alok ajuda pessoas com deficiências ou doenças. Em julho de 2018, o músico doou cerca de R$ 100 mil para a Fundação Graacc e para o Hospital Pequeno Príncipe, instituições que combatem o câncer infantil.

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