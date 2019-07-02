Alexandre Pato mostra detalhes do casamento com Rebeca Abravanel

Jogador do São Paulo, Alexandre Pato, 29, mostrou aos fãs e seguidores detalhes de como foi a cerimônia de casamento com Rebeca Abravanel, 38, a filha número cinco de Silvio Santos.
Em vídeo publicado no Instagram, é possível ver o apresentador na primeira fileira tietando o casal com fotos. Apaixonados, Pato e Rebeca beijam a aliança um do outro e recebem o carinho de familiares. "Uma só carne", se derreteu Pato.
Rapidamente o vídeo foi curtido e comentado por famosos. Dentre eles Geraldo Luis, apresentador da Record. "Que a bênção divina esteja sempre entre vocês. Que ela seja tua amiga, teu eterno grande amor que a vida uniu. Proteção e felicidades."
Otávio Mesquita, do SBT, já pediu que o casal tenha um herdeiro. "Parabéns, meu rei. Agora venha com uma menina para que daqui há 20 anos ela conheça o meu filho que hoje tem dez."
A cerimônia aconteceu no final da tarde do último sábado (29) na casa de Silvio Santos e Iris Abravanel, na zona sul de São Paulo. Entre os convidados estavam a irmã da noiva, Silvia Abravanel, que publicou nas redes sociais uma foto dela com a filha vestidas para a cerimônia.
Rebeca Abravanel foi vista pela primeira vez com Alexandre Pato ainda no início de dezembro de 2018. Porém, foi apenas no final do ano que eles resolveram assumir o namoro. Alexandre Pato e Rebeca Abravanel foram vistos em clima de romance, em um restaurante no Quadrado de Trancoso, na Bahia, no final do ano passado.