Alemão do Forró e Jeremias Reis vão desfilar pela Boa Vista

Jeremias Reis e Alemão do Forró confirmaram presença no desfile da Boa Vista Crédito: Instagram Jeremias Reis / Dalton Binow

Independente de Boa Vista vai ganhar reforços famosos na briga para manter o título do Carnaval de Vitória. vai ganhar reforços famosos na briga para manter o título do Carnaval de Vitória. Alemão do Forró e o campeão da quarta edição do The Voice Kids, Jeremias Reis , confirmaram presença no desfile da escola de Cariacica. Será a primeira vez que os dois artistas vão encarar o desafio de desfilar em uma escola de samba.

A agremiação vai homenagear a música capixaba e promete levar vários artistas do Estado para o Sambão do Povo. "Esse é o enredo da afirmação, de provar que o Espírito Santo e o que nós temos aqui têm valor e muito valor. Os artistas estão muito empolgados com o desfile assim como nós da escola", destacou Emerson Xumbrega, presidente da Boa Vista.

Alemão do Forró vai sair no terceiro carro alegórico da Boa Vista, que falará sobre os ritmos do forró e do axé dentro da cultura do Espírito Santo. Nessa alegoria, segundo a Boa Vista, também desfilarão os cantores Beto Cauê, Andréa Neri e Flávia Mendonça.

Já a posição de Jeremias, de 12 anos, ainda é um segredo guardado a sete chaves pelo carnavalesco da Boa Vista, Robson Goulart. "Ele será uma das nossas surpresas no desfile. O Jeremias estará em um local para surpreender", comentou o carnavalesco.

A atual campeã Boa Vista abordará no Sambão do Povo o enredo: "O voo da Águia anuncia: a festa é boa, pode chegar. Ao som de uma sinfonia, a música capixaba celebrar". A escola de Cariacica será a quarta a desfilar no Carnaval de Vitória.

Carro abre alas da Independente de Boa Vista no desfile campeão de 2019 no Carnaval de Vitória Crédito: Carlos Antolini/PMV

2019