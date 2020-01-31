Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estreia no Sambão do Povo

Alemão do Forró e Jeremias Reis vão desfilar pela Boa Vista

Será a primeira vez que os dois artistas vão encarar o desafio de desfilar em uma escola de samba no Carnaval de Vitória

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 19:04
Jeremias Reis e Alemão do Forró confirmaram presença no desfile da Boa Vista Crédito: Instagram Jeremias Reis / Dalton Binow
A Independente de Boa Vista vai ganhar reforços famosos na briga para manter o título do Carnaval de Vitória. Alemão do Forró e o campeão da quarta edição do The Voice Kids, Jeremias Reis, confirmaram presença no desfile da escola de Cariacica. Será a primeira vez que os dois artistas  vão encarar o desafio de desfilar em uma escola de samba.
A agremiação vai homenagear a música capixaba e promete levar vários artistas do Estado para o Sambão do Povo. "Esse é o enredo da afirmação, de provar que o Espírito Santo e o que nós temos aqui têm valor e muito valor. Os artistas estão muito empolgados com o desfile assim como nós da escola", destacou Emerson Xumbrega, presidente da Boa Vista.
Alemão do Forró vai sair no terceiro carro alegórico da Boa Vista, que falará sobre os ritmos do forró e do axé dentro da cultura do Espírito Santo. Nessa alegoria, segundo a Boa Vista, também desfilarão os cantores Beto Cauê, Andréa Neri e Flávia Mendonça.

Veja Também

É carnaval: Aprenda a fazer make rápida e moderna para os dias de folia

Carnaval de Vitória: quem vai circular pelo Camarote Zig Zag

5 maquiagens nada óbvias e fáceis para curtir o carnaval no Sambão

Já a posição de Jeremias, de 12 anos, ainda é um segredo guardado a sete chaves pelo carnavalesco da Boa Vista, Robson Goulart. "Ele será uma das nossas surpresas no desfile. O Jeremias estará em um local para surpreender", comentou o carnavalesco.
A atual campeã Boa Vista abordará no Sambão do Povo o enredo: "O voo da Águia anuncia: a festa é boa, pode chegar. Ao som de uma sinfonia, a música capixaba celebrar". A escola de Cariacica será a quarta a desfilar no Carnaval de Vitória.
Carro abre alas da Independente de Boa Vista no desfile campeão de 2019 no Carnaval de Vitória Crédito: Carlos Antolini/PMV

2019

Em 2019, a Boa Vista foi a grande campeã com um enredo que homenageou os 90 anos da Polícia Rodoviária Federal. Com o enredo PRF: 90 anos de histórias dos anjos do asfalto, a escola levou para a avenida quatro alegorias, um tripé e 18 alas e 1.600 componentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados