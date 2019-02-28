Independente de Boa Vista é a grande campeã do Carnaval de Vitória

Musas da Boa Vista Crédito: Fábio Vicentini

Polícia Rodoviária Federal (PRF) no desfile deste ano, é a grande campeã do Carnaval de Vitória. O resultado foi divulgado na tarde desta quarta-feira (27), durante apuração no Sambão do Povo, em Vitória. A escola Independente de Boa Vista, que homenageou os 90 anos dano desfile deste ano, é a grande campeã do. O resultado foi divulgado na tarde desta quarta-feira (27), durante apuração no, em

Em segundo lugar ficou a Novo Império, com o enredo “De Maria às Marias – Uma revolução... Um grito de liberdade! #presente!”. A diferença entre campeã e vice foi de um décimo. A primeira somou 179,7 enquanto a segunda colocada teve 179,6 pontos. A escola rebaixada para o Grupo de Acesso A foi a Pega no Samba, que homenageou a bailarina Lenira Borges.

Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a Boa Vista foi a quinta a desfilar e entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes. Durante a apuração, a escola não tomou nenhum tipo de punição dos jurados. A comissão de frente da escola contou o dia-a-dia das estradas federais. O destaque foi para a imagem de Nossa Senhora. Lorena Fafá veio como destaque de chão, fantasiada de águia.

O presidente da escola de Cariacica, Emerson Xumbrega, destacou que seguir o regulamento do carnaval deu a vitoria a Boa Vista. "Fizemos um carnaval tecnicamente perfeito. Tem uma coisa que as pessoas e a imprensa não pensa que é o regulamento. Usamos o regulamento de baixo do braço e não perdemos pontos".

Xumbrega também lembrou que muitas pessoas desconfiaram do tema escolhido pela escola, mas que ele sempre apostou. "Todo mundo achou que o tema ia ser chulo e eu falava que iríamos surpreender. Quero agradecer nosso carnavalesco Robson Goulart por desenvolver essa obra maravilhosa. Surpreendemos, tinha certeza que ia vir pra nós"

Boa Vista foi atingido por um incêndio e destruiu três carros alegóricos. A águia, símbolo da agremiação, também foi destruída durante a ocorrência. Com todo esse prejuízo, a escola tratou os desfiles de 2019 como uma superação. Em agosto, o barracão dafoi atingido por um incêndio e destruiu três carros alegóricos. A águia, símbolo da agremiação, também foi destruída durante a ocorrência. Com todo esse prejuízo, a escola tratou os desfiles de 2019 como uma superação.

O segundo carro fez uma homenagem ao Vigilante Rodoviário. A escola mostrou ao longo do desfile a realidade vivenciada pela categoria como as blitze e a lei seca, além do combate à prostituição e a pedofilia.

A bateria, vestida de agente rodoviário, deu um show à parte na avenida. Outro ponto alto do desfile foi a ala composta somente por crianças. A ala "SOS Salvamento nas rodovias" lembrou as vidas que são salvas pelo trabalho dos anjos do asfalto. A escola fez o desfile em 62 min e 08 seg.

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PEGA NO SAMBA REBAIXADA

A escola Pega no Samba foi rebaixada do Grupo Especial para o Grupo de Acesso A e passa a desfilar na sexta-feira. Ela teve a menor nota entre os jurados.

NOTAS DO GRUPO ESPECIAL

Boa Vista - 179,7

Novo Império - 179,6

MUG - 179,6 (punição -0,2)

Piedade - 179,2 (punição -0,3)

Jucutuquara - 179,2 (punição -0,2)

Imperatriz do Forte - 177,9 (punição -0,1)

Pega no Samba - 177,8 (punição-0,4)

CAMPEÃ DO GRUPO A

a grande vencedora do Grupo de Acesso A. Com a pontuação, a escola sobe para o Grupo Especial e passa a desfilar na avenida no sábado. A disputa foi acirrada e, por um décimo, a "Chegou O Que Faltava" não levou o título. A escola Independentes de São Torquato, que desfilou na sexta-feira, foi. Com a pontuação, a escola sobe para o Grupo Especial e passa a desfilar na avenida no sábado. A disputa foi acirrada e, por um décimo, a "Chegou O Que Faltava" não levou o título.

CAMPEÃ DO GRUPO B

A grande campeã do Grupo de Acesso B foi a Mocidade da Praia. No ano que vem, a escola passará a desfilar na sexta-feira. foi a Mocidade da Praia. No ano que vem, a escola passará a desfilar na sexta-feira.

Luciano de Paula, presidente da escola, informou que a vitória foi suada porque o carnaval foi feito com um orçamento de apenas R$ 7 mil. "Tive até que penhorar o carro", comentou.