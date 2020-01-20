5 maquiagens nada óbvias e fáceis para curtir o carnaval no Sambão

Falta menos de um mês para o Carnaval de Vitória. E escolher uma maquiagem com bastante cor, brilho e alegria e é essencial para curtir a folia no Sambão do Povo. A Revista.ag reuniu dicas de especialistas para você arrasar, seja nas arquibancadas ou camarotes, e também nos bloquinhos de rua durante os dias de folia.
Efeito molhado
Em duas propostas inovadoras, o maquiador Milton Luz, do Studio Dika Alves, apostou em brilho e cor, que não podem faltar no carnaval. Em sua primeira sugestão, Milton investe em uma pele básica e um degradê de cores com efeito molhado, feito com gloss labial.
É um mix de cores esfumado simples. O ideal é escolher cores bem pigmentadas, que podemos encontrar em paletas disponíveis em qualquer loja de maquiagem. E para dar o efeito molhado, que é o diferencial, basta aplicar o gloss, explica.
Glitter no canto da lágrima
Na segunda produção, Milton apostou em um delineado colorido que é tendência da estação e na aplicação de estrelinhas brilhantes na região chamada de canto da lágrima. O look ficou bastante moderno e alegre e, mais uma vez, teve o gloss como aliado. O delineado foi feito com batom e as estrelinhas foram coladas com gloss. A dica para quem quer fazer um delineado colorido e não tem o delineador é utilizar batom líquido mate.
Delineado cintilante
Para quem gosta de mais discrição, porém sem abrir mão da cor e do brilho, a maquiadora Juliana Tovar, do Hair & Spa Concept, traz uma produção com tons quentes e delineado dourado.
Confira o passo a passo:
- O corretivo foi usado como base nas pálpebras e, logo após, vem o esfumado com o tom alaranjado.
- A sombra vermelha vem em seguida sendo depositada em cima da sombra laranja. Os cantos exteriores dos olhos são esfumados para dar acabamento.
- O toque final do olhar fica por conta do delineador dourado, passado rente aos olhos no formato gatinho. Lembrando que a sombra deve ser passada com o pincel previamente úmido para intensificar a cor.
- A finalização fica por conta do blush, do batom líquido mate amarronzado e do iluminador.
Sugestão para o camarote
Para quem vai apostar em um visual mais sofisticado, a maquiadora Lucy Miranda dá sugestões voltadas para as aplicações. A primeira dica é investir na lateral do rosto e caprichar nas cores dos olhos. Aplique diferentes formatos e tamanhos de glitter efeito asa de borboleta - na região das têmporas para iluminar mais e dar um aspecto bem cara de rica", brinca.
A segunda sugestão de Lucy é investir em pedrarias adesivas que são compradas em cartela nas lojas de acessório. A ordem é usar a criatividade e abusar das cores nos olhos. Uma opção fácil para quem não tem tanta intimidade com os pincéis.
Maquiagem intacta
Calor, movimentação, transpiração, tudo isso pode comprometer a durabilidade da make de carnaval, por isso, Lucy Miranda aconselha a passar blush, contorno e iluminador antes de selar a make com uma camada fina de pó translúcido, o que ajuda a manter a produção intacta. Para fazer que a maquiagem fique bonita por várias horas, a dica é abusar do hidratante e uma base mate, se a pele for oleosa e depois usar esse truque de aplicar os produtos ainda com a pele molhada e um pincel bem fofinho com movimentos de batidinha, complementa.