Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EITA

Alec Baldwin entra para curso de controle de raiva após briga

Ator de 60 anos se declarou culpado de caso ocorrido em novembro; na época, ele negou que tivesse agredido alguém

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 16:59

Publicado em 

24 jan 2019 às 16:59
Alec Baldwin Crédito: Reprodução/Instagram @futbolcinegeek
O ator Alec Baldwin concordou, nesta quarta-feira, 23, em participar de um curso de controle de raiva após se declarar culpado de acusações de assédio por um caso ocorrido em novembro do ano passado. Ele foi acusado de, na ocasião, socar uma pessoa devido a uma disputa por vaga de estacionamento.
Atualmente, o ator de 60 anos é conhecido por sua imitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa da NBC Saturday Night Live.
Baldwin se declarou culpado de assédio de segundo grau e foi ordenado a pagar uma multa de US$ 120 (R$ 454) e a retornar ao tribunal de Manhattan em 27 de março para mostrar que concluiu o curso de controle de raiva.
Os promotores do caso ofereceram o acordo depois da análise do vídeo do incidente, registros médicos e depoimentos da vítima e testemunhas do caso.
A polícia disse que Baldwin foi detido no dia 2 de novembro e acusado de agressão e assédio. Ele foi liberado no mesmo dia, sendo filmado por uma série de equipes de televisão. Na ocasião, o ator negou ter agredido qualquer pessoa. (Com agências internacionais).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados