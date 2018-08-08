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Alckmin confunde Angélica com Eliana e a apresentadora se diverte

'Miga, o Alckmin te mandou um beijo', escreveu a mulher de Luciano Huck em post no Stories
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 11:29

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 11:29

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagram @geraldoalckmin_
A apresentadora Angélica se divertiu com uma gafe cometida por Geraldo Alckmin, candidato à Presidência pelo PSDB, durante uma sabatina mediada pelo seu marido, Luciano Huck, no evento GovTech Brasil, na noite da terça-feira, 7, que conta com o Estado como parceiro de mídia.
Nos agradecimentos iniciais, o ex-governador de São Paulo confundiu a mulher de Huck com Eliana e acabou saudando a apresentadora do SBT por engano. Primeiro, eu queria cumprimentar a você, Luciano [Huck], a todos e a todas, e saudar a Eliana", disse ele olhando para Angélica, que estava sentada na primeira fileira da plateia.
Huck interrompeu a fala de Alckmin e o corrigiu. "Eu vou precisar fazer uma correção, não vai ter jeito. Vou ter que começar de novo. Posso te contar um segredo?", questionou o apresentador, que levantou e cochichou no ouvido do candidato. Essa é imperdoável, riu Alckmin, que foi cumprimentar Angélica na plateia. Assista: 
No Instagram, a apresentadora encarou a gafe com bom humor e fez um Stories comentando a situação. Miga', o Alckmin te mandou um beijo", escreveu Angélica. Luciano Huck e Eliana chegaram a namorar por dois anos entre 1997 e 1999, mas desde 2004 é casado com a apresentadora da Globo, com quem tem três filhos: Benício, Joaquim e Eva.
Angélica se divertiu com a gafe cometida por Geraldo Alckmin e mandou recado para Eliana Crédito: Reprodução/Instagram @angelicaksy

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