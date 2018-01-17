Alcione faz homenagem a Tadeu Schmidt e veste blusa com rosto dele

A cantora, que fez sucesso ao usar, no Rock in Rio, uma camisa com o rosto de Axl Rose, usou uma roupa com a imagem do jornalista do 'Fantástico'
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 22:35

Alcione faz homenagem a Tadeu Schmidt e veste blusa com rosto do jornalista Crédito: Reprodução
Alcione usou seu Instagram para fazer uma brincadeira com Tadeu Schmidt nesta terça-feira (16). A cantora, que fez sucesso ao usar, no Rock in Rio, uma camisa com o rosto de Axl Rose em 2015, usou uma roupa com a imagem do jornalista do Fantástico. Na internet, a cantora escreveu:
Olha aqui, Tadeu Schmidt, você me mandou esta camisa justamente para eu me apaixonar, ta? Agora já me apaixonei...LASCOU! E vou te dizer uma coisa, você falou de Axl Rose? Que Axl Rose nada, aqui é o produto nacional, mais lindo desse Brasil! Eu achei muito fofo você me mandar essa camisa. Você é encantador, Tadeu Schmidt, um beijo! Agora que tu é bonito, tu é bonito.
Nos comentários, os fãs foram às gargalhadas com o post da Marrom. "Maravilhosa!" "Diva como sempre", "Isso não pode ser real", "Melhor pessoa", comentaram os fãs da cantora.
BLUSA VIROU HIT APÓS RiR de 2015 
Alcione e Axl Rose trocaram figurinhas em 2015 após a cantora usar uma blusa com o rosto do astro no palco do Rock in Rio naquele ano. Semanas depois da homenagem, o vocalista do Guns and Roses agradeceu: "Bom ver a sua foto. (Estou) muito honrado e é bom ver que você está ótima! Obrigado".
Em 2015, Alcione usou camisa com rosto de Axl Rose Crédito: Reprodução

