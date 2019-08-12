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Mamãe pela 3° vez

Alanis Morissette dá à luz 3º filho

Alanis Morissette também é mãe de um menino, Ever Imrie, 8, e de uma menina, Onyx Solace, 2

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 17:54
A cantora Alanis Morissette Crédito: Divulgação / Williams ENTITY_amp_ENTITY Hirakawa
A cantora Alanis Morissette, de 45 anos, deu à luz seu terceiro filho, Winter Mercy, na última quinta-feira, 8, e contou a novidade em seu Instagram nesta segunda-feira, 12, mostrando também a primeira foto do bebê.
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"Ele está aqui. Winter Mercy Morissette-Treadway. 8 de agosto de 2019", escreveu a cantora.
Alanis Morissette também é mãe de outro menino, Ever Imrie, 8, e de uma menina, Onyx Solace, 2, frutos de seu relacionamento com o rapper Mario Treadway. Ela havia anunciado a gravidez em seu Instagram no último mês de março.

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