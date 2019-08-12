Alanis Morissette dá à luz 3º filho

A cantora Alanis Morissette Crédito: Divulgação / Williams ENTITY_amp_ENTITY Hirakawa

A cantora Alanis Morissette, de 45 anos, deu à luz seu terceiro filho, Winter Mercy, na última quinta-feira, 8, e contou a novidade em seu Instagram nesta segunda-feira, 12, mostrando também a primeira foto do bebê.

"Ele está aqui. Winter Mercy Morissette-Treadway. 8 de agosto de 2019", escreveu a cantora.