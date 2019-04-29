Agência de Vila Velha presta homenagem a Tales Cotta na Praia da Costa

Tales Cota, modelo Crédito: Reprodução/Instagram

Uma série de homenagens serão prestadas ao modelo Tales Cotta - morto no sábado, durante um desfile na São Paulo Fashion Week - nesta segunda-feira, dia 29. Uma delas, que promete emocionar os capixabas, acontece na Praia da Costa, em Vila Velha, e será promovida pela agência que revelou o rapaz, a All Models.

Agência All Models presta homenagem a Tales Cota Crédito: Reprodução/Divulgação

Pelas redes sociais, com a hashtag #TalesVive, a agência convida colegas de trabalho e amigos para um memorial, marcado para as 20h, na Praia da Costa, em frente a Construtora Canal. No convite, eles pedem que todos usem branco e levem flores para jogar no mar em um ato de solidariedade.

O agente Faelo Ribeiro, da All Models, diz que a homenagem é para reafirmar o carinho que todas as pessoas que trabalharam com Tales tinham por ele. "Tales era único. Todos adoravam o seu jeito calmo, meigo e alto astral. Com sua 'mineirice', sabia encantar como ninguém", relembra, afirmando que o rapaz também era atuante em várias causas. "Quando fez Educação Física na Ufes, lutava por um ensino de melhor qualidade. Na profissão de modelo, sempre batalhou pela valorização da carreira, brigava por melhores cachês e condições de trabalho. Foi um guerreiro", acredita.