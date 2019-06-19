Acusado de estelionato, Belo não comparece à delegacia

Acusado de estelionato, o cantor Belo, 45, não compareceu à delegacia para prestar seu depoimento, que estava marcado para o meio-dia desta terça (18), na 42ª DP, no Recreio, zona oeste do Rio. "Vamos determinar outra data para a oitiva", disse o delegado titular, Marcio Petra.
Segundo informações do jornal Extra, o cantor teria pedido um empréstimo de R$ 50 mil a uma vítima em 2013, com a intenção de quitar uma dívida, e deveria devolver o valor dentro do prazo de dois meses.
O jornal diz que consta no boletim de ocorrência da vítima que ela tentou contato via celular por anos com o cantor, sem nunca receber o pagamento. Sem êxito, ela recorreu à queixa.