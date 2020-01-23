'A morte está aí, qualquer hora ela chega', diz Tarcísio Meira

Tarcísio Meira na peça "O Camareiro" Crédito: Divulgação

O ator Tarcísio Meira, 84, conta que não pretende mais fazer peças de teatro. Em cartaz em São Paulo com a peça "O Camareiro", até o dia 2 de fevereiro, ele revela que não acredita que novos trabalhos nessa área o excitem.

"Nosso trabalho é muito difícil e cansativo, mas também muito prazeroso e enriquecedor. Se é uma coisa que o ator não pensa é em se aposentar e parar de atuar. Claro que ninguém quer morrer no palco. Espero que não aconteça comigo e nenhum de nós. Mas não penso em me aposentar, parar. Agora, sendo realista, depois desta peça, não vou fazer outra. Estou indo para os 85 anos, estou velhinho", disse em entrevista à Quem.

O ator, que em dezembro fez um desabafo ao falar de morte, voltou a tocar nesse assunto. "Não tem nada de melhor na velhice, tudo é pior. Envelhecer é uma coisa muito chata. Tem limitações física e intelectuais cada vez maiores. A memória não é mais a mesma. A morte está aí. Qualquer hora ela chega. Que chegue bem", revelou.

Apesar disso, ele procura não pensar nisso e se mantém ativo e bem para cuidar da saúde. As consultas e check-ups também estão em dia. Tarcísio Meira ficou 11 dias internado no ano passado.