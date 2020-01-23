Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'A morte está aí, qualquer hora ela chega', diz Tarcísio Meira

Ator conta que não pensa mais em fazer teatro, mas não quer aposentadoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 21:11

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 21:11

Tarcísio Meira na peça "O Camareiro" Crédito: Divulgação
O ator Tarcísio Meira, 84, conta que não pretende mais fazer peças de teatro. Em cartaz em São Paulo com a peça "O Camareiro", até o dia 2 de fevereiro, ele revela que não acredita que novos trabalhos nessa área o excitem.
"Nosso trabalho é muito difícil e cansativo, mas também muito prazeroso e enriquecedor. Se é uma coisa que o ator não pensa é em se aposentar e parar de atuar. Claro que ninguém quer morrer no palco. Espero que não aconteça comigo e nenhum de nós. Mas não penso em me aposentar, parar. Agora, sendo realista, depois desta peça, não vou fazer outra. Estou indo para os 85 anos, estou velhinho", disse em entrevista à Quem.
O ator, que em dezembro fez um desabafo ao falar de morte, voltou a tocar nesse assunto. "Não tem nada de melhor na velhice, tudo é pior. Envelhecer é uma coisa muito chata. Tem limitações física e intelectuais cada vez maiores. A memória não é mais a mesma. A morte está aí. Qualquer hora ela chega. Que chegue bem", revelou.

Veja Também

"O fim está chegando", desabafa Tarcísio Meira sobre morte

Glória Menezes homenageia Tarcísio Meira por seu aniversário

Gloria Perez relembra morte da filha, Daniella, ocorrida 27 anos atrás

Apesar disso, ele procura não pensar nisso e se mantém ativo e bem para cuidar da saúde. As consultas e check-ups também estão em dia. Tarcísio Meira ficou 11 dias internado no ano passado.
"Não sinto falta de estar sempre ocupado. Sinto que já fiz bastante coisa, muitas boas e outras nem tanto. Tudo foi acontecendo quase como um turbilhão na minha vida. Nem parava muito para pensar, não dava tempo. Tive pouco tempo para mim na minha vida. Não sei como é hoje em dia fazer novela, tenho impressão que é mais fácil, mais dividido. Acho que ninguém decorou tanto texto quanto eu", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados